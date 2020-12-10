الرياض 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأنهى 11 مشاركاً ومشاركة من منسوبي الاتحاد السعودي للمبارزة، ندوتي التحكيم والإدارة الرياضية (الافتراضية) التي أقامها الاتحادين الآسيوي والدولي للمبارزة وتهدف إلى تطوير الكوادر الرياضية في مجالات التحكيم والادارة.واحتوت ندوة التحكيم على طريقة احتساب النقاط وحركة اليدين خلال المنافسة والوقوف والبطاقات وتوقيت استخدامها واللعب السلبي والمخالفات، إضافة إلى طريقة الحصول على الشارة الدولية.فيما شملت ندوة الإدارة الرياضية على طرق التسجيل في الكونجرس والاجتماعات القارية والدولية والتسجيل في الأولمبياد واستخراج الرخص والتنظيم الإداري في البطولات.// انتهى //18:33ت م0126