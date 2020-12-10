الرياض 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واستنطلق منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء غد، بـ 3 مباريات، حيث تجمع المباراة الأولى فريق العين بضيفه القادسية عند الساعة 3:35مساء، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.ويحتل العين المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل القادسية المركز العاشر في الترتيب بـ 10 نقاط.وفي المباراة الثانية يستضيف الرائد نظيره الفيصلي عند الساعة 5:50 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.يدخل فريق الرائد اللقاء وهو في المركز الثامن بسلم الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفيصلي صاحب المركز الخامس بـ 10 نقاط.وعلى ملعب نادي الشباب بالرياض يلعب الشباب مع الاتحاد عند الساعة 7:45 مساءً، حيث يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع بـ 12 نقطة.// انتهى //18:45ت م0129