حائل25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2020 اليوم , حفل انطلاق سباق الرالي في نسخته الـ 16 بمشاركة 143 متسابقاً من 13دولة والذي يمثل الجولة الرابعة والخامسة من " فيا " كأس العالم " باها " ، وذلك في مركز "المغواة" ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة، حيث ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل كلمة أوضح خلالها بأن النجاحات المتتالية لرالي حائل منذ انطلاقته عام 2006 م على خارطة الراليات العالمية كأول حدث للراليات الصحراوية " كروس كانتري "، ينظم في المملكة ضمن مساعينا لمواكبة التحديات وتطبيق أنظمة وقوانين الاتحاد الدولي للسيارات برفع هذا الرالي إلى أعلى المستويات خاصة في ظل تداعيات فايروس كورونا.وقال سمو الأمير خالد بن سلطان الفيصل : إن رالي حائل قصة نجاح خطتها السواعد الوطنية إضافة لثمرة تعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وهيئة تطوير منطقة حائل وكافة القطاعات المعنية مما أسهم في إنجاح الرالي على مدى السنوات، مما انعكس ذلك على العدد الكبير للمشاركين في هذا العام حتى صل 143 مشاركاً مع انضمام باها حائل إلى روزنامة كأس العالم للراليات الصحراوية " كروس كنتري " باها وتنظيم جولتين عالميتين , متطلعا سموه بأن يواصل رالي حائل تألقه وأن يصبح محطة هامة للبطولة قبيل التوجه لخوض رالي داكار الذي تستضيفه المملكة ، مشيراً إلى أن حائل ستواصل حضورها في الرالي الأصعب عالمياً من خلال استضافت بعض مراحل دكار ويوم الراحة في منتصف فترة الرالي.عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح من الجهات الحكومية المشاركة بالرالي ووكالة الأنباء السعودية "واس"، بعدها أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز انطلاقة الرالي قائلا " بسم الله وعلى بركة الله نعلن انطلاق رالي حائل في نسخته السادسة عشر ".عقب ذلك استعرضت أمام سموه سيارات السباق المشاركة على ساحة المغواة.وفي نهاية الحفل قال سمو أمير منطقة حائل: إننا اليوم نسعد في انطلاق الرالي في نسخته السادسة عشر بكل امتياز، وبرقم مميز جداً فحائل تخطو نحو العالمية بكل قوة وثبات وبنسخة دولية مميزة، مشيراً سموه إلى أن بداية انطلاق الرالي عام 2006م شارك فيه 30 متسابقاً والآن وصل في النسخة " 16 " إلى 143 متسابقاً، وبمسافة 1600 كم بمرحلة نوعية.وأضاف سموه: أن أبناء المملكة يسطرون اليوم ملحمة من الانتصارات والتميز بدعم الدولة المباركة التي فتحت آفاقاً كبيرة لأبناء الوطن ليصلوا المنصات الدولية في جميع المضامير ومن ضمنها المضمار الرياضي وتحديداً رياضة السيارات، لافتاً سموه إلى أن هناك فرصة كبيرة لأبناء الوطن ليكونوا عالميين، مشيراً إلى أن هناك أسماء لامعة أثبتوا جدارتهم في الأعوام الماضية , متطلعا بأن يحققوا انتصارات أخرى في هذا الرالي.حضر الحفل عدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي .// انتهى //19:03ت م0133