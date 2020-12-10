الدمام 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسيلعب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020، حيث يستضيف منتخب تنزانيا عند الساعة 3:00 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.وأجرى اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم الفريق خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مران على الكرات الثابتة دفاعيًا وهجوميًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //19:35ت م0137