إسلام آباد 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الشرقي.وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في شرطة لاهور أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وأن المعتقلين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان.وأضاف أن قوات الأمن صادرت من حوزتهم صور فيديو وخرائط لمباني حكومية وأماكن حساسة في مدينة لاهور، وتأشيرات للهند، وأوراق عملة مختلفة، وأسلحة ومتفجرات وذخيرة.وأكد البيان أنهم اعترفوا خلال التحقيق بعلاقتهم بضابط في المخابرات المجاوره كانوا يلتقون به في مدينة جلال آباد الأفغانية، وأنه طلب منهم تنفيذ عملية إرهابية في مدينة لاهور.// انتهى //19:41ت م0139