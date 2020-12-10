جيزان 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسافتتح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم ، المعرض الذي أقامته الإدارة ممثلة بإدارتي التربية الخاصة (بنين – بنات)، وذلك بمبنى الإدارة العامة بجيزان.واستمع "أبوهادي" خلال جولته بالمعرض لشرح من معلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات وطالبات التربية الخاصة عن محتويات كل ركن ، حيث ضم المعرض أركاناً تثقيفية عن العوق البصري والسمعي والفكري وصعوبات التعلم والتوحد وفرط الحركة وركن صنع بأيدينا وحضر مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتعريف بالخدمات المقدمة بالمركز.وأكد المدير العام للتعليم أهمية الاهتمام بهذه الفئة واستثمار قدراتهم المتميزة وتقديم جميع الخدمات لهم ، مؤكداً أهمية استثمار المناسبات التعليمية والاجتماعية للتعريف بطلاب وطالبات التربية الخاصة وإشراكهم في جميع الفعاليات وإكسابهم المهارات والخبرات وتفعيل مشاركتهم في مختلف المناسبات وتوفير فرص التعليم والتدريب لهم.// انتهى//20:20ت م0146