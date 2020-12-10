ظهران الجنوب 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10ديسمبر 2020 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية مركز الربوعة الحدودي اليوم, جلسته العادية رقم 62, برئاسة ناصر طالع التليدي, وبحضور جميع أعضاء المجلس.وخصصت الجلسة للاجتماع مع عدد من شباب الربوعة تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بضرورة إشراك الشباب في جلسات المجلس البلدي.وتضمنت الجلسة عدداً من المقترحات والآراء التي طرحها الشباب وأوصى بها المجلس، حيث تركزت حول مشروعات البنية التحتية والترفيهية.// انتهى//21:07ت م0153