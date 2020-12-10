ينبع 25 ربيع الأخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م واسنظم قسم النشاط الطلابي بثانوية الملك عبدالعزيز بينبع البحر اليوم، الحفل الختامي لريادة الأعمال ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020م، بحضور مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي ومدير معهد ريادة الأعمال الوطني بالكلية التقنية بمحافظة ينبع أحمد بن عبدالله النزاوي، وعدد من القيادات التربوية بالإدارة.واطلع الحضور على المعرض المصاحب على مشاريع الطلاب، ومشاركاتهم في الدورات التدريبية المصاحبة للأسبوع العالمي لريادة الأعمال ضمن منصة ريادي.وتعد فعاليات برنامج ريادة الأعمال فرصة لنشر الثقافة بين الفئات الشبابية وتشجيعهم على توليد الأفكار الريادية التي تعتمد على الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى توعيتهم بالمخاطر والتحديات التي من الممكن أن تعترضهم أثناء ممارسة العمل الريادي وكيف يُمكن التغلب عليها، وفهم الطرق الصحيحة لإدارة المشاريع الناشئة والتسويق الجيد لها.// انتهى //21:24ت م0154