لندن 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة لندن اليوم، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:55ت م0161