الرياض 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسافتتح فرسان المملكة العربية السعودية أولى جوائز مهرجان "الدرعية" للفروسية الذي انطلق اليوم، حيث حصل الفرسان عبد الرحمن المطوع، عبد الله أبا الخيل، والأمير فيصل بن فهد بن مساعد، على المراكز الثلاثة الأولى "تباعاً" في سباق قفز الحواجز "فئة نجمة واحدة" ضمن فعاليات المهرجان والتي يحتضنها مركز الدهامي في الدرعية، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة 118 فارس وفارسة من أكثر من 30 دولة في العالم وتستمر حتى يوم السبت القادم.وتوج الفارس المطوع بزمن (29.19 ثانية) من دون أي خطأ، فيما حصل الفارس أبا الخيل على المركز الثاني (30.73 ثانية) بدون أي خطأ، والثالث الفارس الأمير فيصل بن فهد بن مساعد (31.89 ثانية) بدون أي خطأ.كما حصل على المركز الرابع الفارسة الهولندية ماندي جوترد بزمن (33.36 ثانية) بدون أي خطأ، والخامس نايف الشواف بزمن (36.30) بدون أي خطأ.وأبدى الفارس المطوع سعادته بنتائج اليوم الأول، وقال "تميز الفارس السعودي وتألقه أراه طبيعي لأنها أحد أهم رياضاتنا من قديم الزمان، أن تكون بداية النتائج سعودية فهذا حافز لنا في المسابقات المقبلة ومواصلة تحقيق النتائج الكبيرة".وأضاف "أُهنئ زملائي على ما حققوا، وأتمنى التوفيق للبقية في تحقيق نتائج كبيرة، وشُكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث ".// انتهى //21:57ت م0162