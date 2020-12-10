تونس 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسالتقى كاتب الدولة التونسي لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم بتونس بكاتب الدولة لدى فرنسا جون باتيست لوموان.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، والاستعدادات للاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، بالإضافة إلى التحضير لقمة الفرنكفونية التي ستعقد بجزيرة جربة خلال شهر نوفمبر 2021م.// انتهى //22:34ت م0164