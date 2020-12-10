القاهرة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسوافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل بقيمة 4.2 ملايين دولار، لصالح إحدى شركات إنتاج الطاقة الشمسية التابعة لشركة طاقة عربية للطاقة المتجددة.وأشادت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط في بيان اليوم، بالجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مصر، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الجهود التنموية، من خلال التمويلات، بما يدعم إستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.// انتهى //22:35ت م0166