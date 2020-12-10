رام الله 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بوزيرة الخارجية الإسبانية إرانتشا غونزاليس.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس تسلم رسالة من رئيس الوزراء الإسباني، أكد فيها على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها، والاستمرار في تقديم الدعم للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين.بدوره، أطلع الرئيس وزيرة الخارجية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا استعداد الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية برعاية اللجنة الرباعية الدولية.من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين والقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسبانيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.// انتهى //23:38ت م0168