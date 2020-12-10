واشنطن 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأعربت الولايات المتحدة، عن شعورها بالقلق إزاء نقل 1642 لاجئًا من الروهينغا في بنغلاديش إلى بهاسان شار وتخطط لإجراء المزيد من عمليات النقل، مبدية تقديرها لالتزام حكومة بنغلاديش باستضافة لاجئي الروهينجا.وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية كال براون في بيان صحفي صادر اليوم أن الولايات المتحدة تتفق مع الأمم المتحدة على أن أي عمليات نقل من هذا القبيل يجب أن تكون طوعية بالكامل وتستند إلى الموافقة دون ضغط أو إكراه.وحث البيان حكومة بنغلاديش على الالتزام وإظهار الاحترام لحقوق الإنسان للاجئين الذين نُقِلُوا ، من خلال تسهيل قدرة اللاجئين على الانتقال من وإلى كوكس بازار، للحصول على سبل العيش والخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية.// انتهى //23:53ت م0171