لندن 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بالعاصمة لندن، بولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز فيليب.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة, بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعيات جائحة "كورونا ", و تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:11ت م0173