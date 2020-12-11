حائل 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية حرص الاتحاد السعودي على تقديم الدعم للمشاركين والمهتمين برياضة السيارات والدراجات النارية في سباق الراليات ، مثمناً الدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة – أيدها الله - لما فيه مصلحة أبناء الوطن وتطوير الرياضة السعودية، معرباً عن فخره بتنظيم الرالي العالمي ووجود الأبطال العالميين، وباستضافة البطولتين وعودة رالي حائل لبطولة العالم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قبل انطلاق الجولة الرابعة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية في "باها" حائل تويوتا الدولي 2020م في فندق الملينيوم، بحضور عدد من أبطال العالم للراليات المشاركين.من جانبه أعرب المشاركون في المؤتمر عن سعادتهم بالمشاركة في رالي حائل الدولي، وخوض الجولة الرابعة والخامسة من كأس العالم، مشيدين بالتنظيم والاهتمام الذي يجدونه من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، مشيرين إلى أن هذه الجولات هي تحضيرية للاستعداد لرالي داكار 2020، الذي سيقام في المملكة.// انتهى //00:12ت م0174