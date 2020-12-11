الرباط 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اليوم، الدورة الافتراضية 58 لمجلسها التنفيذي، برئاسة الأردن، وبمشاركة وكلاء وزارات الصناعة وكبار المسؤولين من 11 دولة عربية، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأوضح بيان صادر عن المنظمة من مقرها بالرباط، أن مديرها العام المهندس عادل الصقر، استعرض نشاط المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي (57) و (58) والفعاليات التي نفذتها من مؤتمرات وملتقيات وندوات وورش عمل، وإصدار دراسات متخصصة، بالإضافة إلى ما قامت به خلال فترة الجائحة كورونا لدعم الدول العربية والقطاع الصناعي لمواجهة آثارها السلبية.وأشار الصقر إلى قيام المنظمة بالتعـاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإصدار تقرير الصناعة العربية، والذي يقدم مؤشرات اقتصادية وصناعية للدول العربية للفترة ما بين 2012 و2018، معبراً عن أمله في أن يكون هذا التقرير مصدراً للتحليلات الاقتصادية والمعلومات الأساسية لتطوير الصناعة العربية، وتعزيز قدراتها التنافسية وبما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.//انتهى//00:26ت م0175