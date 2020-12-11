بروكسل 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين على مستوى القمة في بروكسل توصلوا إلى اتفاق نهائي بشان الموازنة الأوروبية المتعددة السنوات 2021-2027 وبشأن خطة الانتعاش الاقتصادي للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.ورفعت المجر وبولندا آخر تحفظاتهما حول الموازنة الأوروبية وخطة الانتعاش، مما سيسمح للاتحاد الأوروبي بالتصرف في الموازنة الاتحادية التي يبلغ حجمها تريليوناً و88مليار يورو، وخطة التعافي ويبلغ حجمها 750 مليار يورو.// انتهى //01:07ت م0177