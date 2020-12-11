القاهرة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة كأس السوبر الأفريقي 2019/ 2020 بين الأهلي (مصر) ونهضة بركان (المغرب) في النصف الأول من عام 2021 ولم تحدد مكان إقامته .وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم أن قرار اللجنة التنفيذية جاء نظراً لصعوبة التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم حول تنظيم بطولة كأس السوبر .//انتهى//02:22ت م0182