رياضي / الكاف يقرر إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان في النصف الأول من عام 2021
الجمعة 1442/4/26 هـ الموافق 2020/12/11 م واس
القاهرة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس
قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة كأس السوبر الأفريقي 2019/ 2020 بين الأهلي (مصر) ونهضة بركان (المغرب) في النصف الأول من عام 2021 ولم تحدد مكان إقامته .
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم أن قرار اللجنة التنفيذية جاء نظراً لصعوبة التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم حول تنظيم بطولة كأس السوبر .
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