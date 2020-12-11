نواكشوط 25 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسإحتضنت مدينة النعمة الموريتانية اليوم، أعمال ورشة حول الوساطة الزراعية والرعوية في منطقة الساحل، لصالح وسطاء من محافظات موريتانية حدودية والمحافظات المالية المحاذية لها .ويهدف هذا اللقاء، المموَل من الاتحاد الأوربي ومملكة الدنمارك، إلى إنشاء إطار عملي للتبادل بين قادة المجتمع الذين يتشاركون في نفس الموارد الطبيعة ونفس المناطق الحدودية بين موريتانيا ودولة مالي، وذلك من خلال تبادل الخبرات في منع النزاعات وإدارتها حول الموارد الطبيعة.وتتطلع البلدان المعنية بهذه الورشة أن تثري المشاركين فيها، لتطوير إستراتيجية التواصل والمساعدة المتبادلة عبر الحدود من قبل قادة المجتمع، وذلك من خلال إيجاد مناخ يساعد على توفير السلم الاجتماعي في المنطقة.// انتهى //02:41ت م0183