الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكة في المرتبة 42 من بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020توقيع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية«الداخلية» تختتم مشاركتها في معرض «جيتكس» بدبيأمير جازان يشرف حفل أهالي الدرب ويدشن ويضع الأساس لمشروعات بالمحافظةأمير جازان يفتتح المرحلة الأولي لمشروع منتزه الدرب العامالدفاع المدني يطرح 18 وظيفة إدارية للرجال والنساءهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 120 قضية جنائية أطرافها 184 مواطنا ومقيمموارد الرياض يوقع اتفاقية لتأهيل وتوظيف الأيتام و ذوي الإعاقةالهيئة السعودية للسياحة تعلن إطلاق موسم «شتاء السعودية»«البيئة»: لم نعلن عن أي ضوابط رسمية حول التخييموزير الصحة والسديس يناقشان تعزيز التعاون المشترك في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين"خبير عالمي" يقود أكبر معرض للفن المعاصر في المملكةالقائمون على ملف ترشح المملكة لاستضافة «كأس آسيا 2027» يحتفون بجهود فريق العمل«برنت» يتجاوز 50 دولارا للمرة الأولى منذ مارس«الصناعة»: 151 مصنعاً بدأت الإنتاج.. والترخيص لـ77 مصنعاً جديداً خلال نوفمبر الماضيالرئيس اليمني: «اتفاق الرياض» يهدف إلى حقن الدماء وتوحيد الجهود في مواجهة المتمردين الحوثيينرسميا.. أميركا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربيةجونسون: يستبعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على بريكست// يتبع //06:08ت م0003