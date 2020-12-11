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الجمعة 1442/4/26 هـ الموافق 2020/12/11 م واس
الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
المملكة في المرتبة 42 من بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020
توقيع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية
«الداخلية» تختتم مشاركتها في معرض «جيتكس» بدبي
أمير جازان يشرف حفل أهالي الدرب ويدشن ويضع الأساس لمشروعات بالمحافظة
أمير جازان يفتتح المرحلة الأولي لمشروع منتزه الدرب العام
الدفاع المدني يطرح 18 وظيفة إدارية للرجال والنساء
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 120 قضية جنائية أطرافها 184 مواطنا ومقيم
موارد الرياض يوقع اتفاقية لتأهيل وتوظيف الأيتام و ذوي الإعاقة
الهيئة السعودية للسياحة تعلن إطلاق موسم «شتاء السعودية»
«البيئة»: لم نعلن عن أي ضوابط رسمية حول التخييم
وزير الصحة والسديس يناقشان تعزيز التعاون المشترك في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين
"خبير عالمي" يقود أكبر معرض للفن المعاصر في المملكة
القائمون على ملف ترشح المملكة لاستضافة «كأس آسيا 2027» يحتفون بجهود فريق العمل
«برنت» يتجاوز 50 دولارا للمرة الأولى منذ مارس
«الصناعة»: 151 مصنعاً بدأت الإنتاج.. والترخيص لـ77 مصنعاً جديداً خلال نوفمبر الماضي
الرئيس اليمني: «اتفاق الرياض» يهدف إلى حقن الدماء وتوحيد الجهود في مواجهة المتمردين الحوثيين
رسميا.. أميركا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
جونسون: يستبعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على بريكست
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