وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( تميز عالمي ) : نجحت المملكة بامتياز في التصدي لجائحة كورونا الجديد بحكمة قيادتها الرشيدة التي تضع صحة الإنسان وسلامته أولوية مطلقة مما أهلها لتتصدر دول العالم في هذا المجال، يعزز ذلك تفردها في معالجة المرضى مجاناً سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وتعاملها مع آثار الجائحة بوعي تام للتخفيف من تداعياتها على كافة القطاعات.وأكدت على حرص المملكة على مراعاة حقوق الإنسان وحمايتها في إدارتها للأزمة مما مكنها من السيطرة على الفيروس بتدابير احترازية ووقائية أسهمت بشكل مباشر في مكافحته وتحجيمه مع استمرار الجهود المكثفة للقضاء عليه.وأعتبرت ان المملكة لم تقف عند هذا الحد بل سارعت لمساعدة دول العالم من خلال رئاسة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، للقمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين حول فيروس كورونا الجديد وما أثمرت عنه من نتائج لخدمة البشرية جمعاء إضافة إلى مد يد العون للعديد من الدول لمساعدتها في احتواء الوباء ، وفق منطلقات ناصعة وشاملة أشادت بها المنظمات الأممية، حيث ركزت المملكة على رعاية المرضى والاستجابة العالية عبر إجراءات عملية لحماية الأرواح والوظائف، في الوقت الذي عززت فيه حق الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وترجمة الحقوق الأساسية والراسخة والمتأصلة على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.// يتبع //06:09ت م0005