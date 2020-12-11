القاهرة 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأكد اتحاد الصحفيين العرب دعمه للشكوى التي قدمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين للأمم المتحدة ضد المعتدين الإسرائيليين على الصحفيين الفلسطينيين، موضحًا أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج بحق الإعلاميين الفلسطينيين، وفشل إسرائيل في محاكمة المتهمين، هو انتهاك لحرية التعبير والحق في الحياة وخرق صريح للقانون الدولي والإنساني يرقى لجرائم حرب.وشدد الاتحاد في بيان اليوم، على أن الحوادث المتكررة ضد الصحفيين الفلسطينيين من جانب الجيش الإسرائيلي والتي تستهدفهم بالقوة المميتة تثير قلقاً حقيقياً وخطيراً لوجود سياسة رسمية أو غير رسمية لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين، الذين يسعون إلى توثيق وتغطية الاحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما تتعارض مع حرية التعبير والتنقل للصحفيين الفلسطينيين أثناء أدائهم العمل المشروع في التوثيق والإبلاغ عن الأحداث والانتهاكات في المنطقة.//انتهى//06:10ت م0007