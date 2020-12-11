برازيليا 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس الخميس عن تسجيل 53347 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و770 وفاة بكوفيد-19.وطبقا لبيانات الوزارة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و781799 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 179756 وفاة لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //06:13ت م0009