سيئول 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 40,789 حالة.ويعتبر هذا الرقم الجديد هو الأعلى منذ تسجيل 909 حالات بتاريخ 29 فبراير عندما وصلت الموجة الاولى من تفشي المرض الى ذروتها في دايغو وإقليم كيونغسانغ الشمالي، ويعتبر أيضا أعلى رقم منذ بدء الموجة الثالثة من انتشار المرض.ومن بين الـ689 إصابة المسجلة حديثا، كانت 673 إصابة لانتقال العدوى محليا و16 إصابة وافدة من الخارج.// انتهى //06:24ت م0010