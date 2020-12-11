المدينة المنورة 26 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 11 ديسمبر 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - المدينة المنورة - المهد - وادي الفرع ، بدأت من الساعة السادسة صباحا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.// انتهى //08:17ت م0013