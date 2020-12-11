طرابلس 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع السفير البريطاني نيكولاس هوبتون، إذ بحثا إسهام الشركات والمؤسسات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار والتنمية البشرية، وبرامج تطوير وتنمية المهارات، وأكد الجانبان أن نجاح هذا المسار يتطلب وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.وأشارت إلى الاجتماع الافتراضي بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، حيث جرى خلاله بحث التطورات السياسية في ليبيا وسبل دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار في ليبيا،إضافة إلى بحث القضايا المشتركة وأبرزها أزمة الهجرة والمساعدات الأوروبية إلى ليبيا.وتناولت صحف طرابلس إعلان المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إطلاق السفينة التركية "مبروكة"، التي ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، مشيرًا إلى دفعهم غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق، أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها منطقة محظور الإبحار بها.ونوهت بإعلان سلطات حكومة الوفاق الإفراج عن الباحثين الروسيين مكسيم شوغالي ومرافقه سامر سعيفان بعد القبض عليهما في شهر مايو 2019 بتهمة ارتكاب أفعال مضرة بأمن الدولة.وتطرقت الصحف الجمعة إلى تأكيد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن بلاده تعمل من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا ودعم الحل السياسي للأزمة في إطار حوار ليبي داخلي، واصفًا الوضع في ليبيا بالمعقد.وعرجت صحف ليبيا على دعوة الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا إلى محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، كجزء من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.// انتهى //08:41ت م0014