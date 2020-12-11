القاهرة 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز وتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزراء الصناعة والزراعة والكهرباء والصحة والهجرة في مصر مع نظائرهم العراقيين، وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهم في إطار تعزيز العلاقات المصرية العراقية في جميع المجالات.وتناقلت صحف القاهرة تأكيد مسودة البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي ضرورة فرض عقوبات رادعة على شركات وكيانات تركية ردًا على تجاوزات النظام التركي وأعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.ونشرت دعوة جامعة الدول العربية إلى ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تماشيًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.وأفادت صحف مصر بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم اقتربت من الـ 70 مليون إصابة.// انتهى //09:06ت م0017