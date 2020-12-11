رام الله 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس رسالة من رئيس الوزراء الإسباني نقلتها وزيرة الخارجية الإسبانية ارانتشا غونزاليس، أكد فيها على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها، والاستمرار في تقديم الدعم للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خمسة فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واقتحام قوات الاحتلال مخيم العروب، وبلدتي الشيوخ وبيت آمر في محافظة الخليل، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم منزل الباحث في شؤون القدس عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدية سلوان فخري أبو ذياب، بحي وادي البستان في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.وأولت صحف الجمعة اهتمامًا بأقوال الملك عبدالله الثاني بن الحسين إن تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، هو خيارنا الاستراتيجي، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.ونشرت دعوة جامعة الدول العربية مجددًا، إلى ضرورة ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن الأسرى من سجونها، خاصة كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث نصت اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 24 وفاة و2181 إصابة جديدة بالفيروس، و1953 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوردت مطالبة البرلمان العربي، الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر، بتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق سراح الأسرى، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، وتوفير الحماية اللازمة والضرورية لهم .وتحدثت عن إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير المسن يوسف أبو الخير، بعد قضاء محكوميته البالغة ثلاث سنوات.وأوردت صحف رام الله خبر مشاركة دولة فلسطين في أعمال اجتماع الدورة الوزراية العادية 110 لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى وزراء الاقتصاد والذي عقد أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الأردن ومشاركة عدد من ممثلي الدول العربية.// انتهى //09:58ت م0020