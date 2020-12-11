إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مساعي باكستان لسرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسيطرة على انتشار الفيروس في البلاد.واهتمت بدعوة رئيس الوزراء عمران خان لأحزاب المعارضة بتأجيل احتجاجاتها الحالية والتعاون مع الحكومة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.ونشرت صحف إسلام آباد إعلان الشرطة الباكستانية حول نجاحها في إحباط عملية إرهابية كبيرة في مدينة لاهور واعتقال خمسة إرهابيين من عناصر حركة طالبان باكستان المحظورة.وتطرقت إلى مواجهة باكستان حربًا هجينة في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، وعزم باكستان والصين على المضي في تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك رغم التحديات والعراقيل.وتناقلت صحف الجمعة تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد بأن الأمن والسلام في أفغانستان يعد ضرورياً للاستقرار والسلام الإقليمي.وعرجت إلى المنافسة الجارية بين مختلف الدول حول براءات اللقاحات المضاد لفيروس كوورنا.ونشرت صحف باكستان أنباء الانفجار الذي وقع في مصنع كيماويات بمدينة ثين بولاية ماهاراشترا الواقعة غربي الهند وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.// انتهى //10:58ت م0023