إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واستجري القوات الجوية الباكستانية مناورات مشتركة مع نظيرتها الصينية لتبادل الخبرات القتالية.وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية أن المناورات التي تحمل اسم "شاهين ـ 9" انطلقت يوم الأربعاء الماضي في إحدى القواعد الجوية الباكستانية بمشاركة وحدات من القوات الجوية الباكستانية والصينية، تشمل على الطيارين ومراقبي الدفاع الجوي، وطاقم أرضي فني.وأضاف أن هذه التمارين التي ستستمر عدة أيام تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية الباكستانية ونظيرتها الصينية.// انتهى //10:58ت م0024