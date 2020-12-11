بيروت 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بادعاء المحقق العدلي في مِلَف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان أمس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.وتحدثت عن مقتل 16 شخصا أمس في تفجير سيارة مفخخة في بلدة رأس العين في شمال شرقي سوريا.ولفتت صحف بيروت الانتباه إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات على شخصيات تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتهمة ارتكابهم انتهاكات عدة من اعتقال وحجز تعسفي وتعذيب لليمنيين خاصة الأطفال والنساء.وأخبرت عن تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة، هو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع، مشددًا على أن القدس هي عنوان السلام والمسجد الأقصى كامل الحرم القدسي الشريف لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.وأشارت صحف الجمعة إلى تعرض رتلين للدعم اللوجستي تابعين للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق لهجومين بعبوات ناسفة وأعلنت مجموعة موالية لإيران مسؤوليتها عنهما.وأوردت صحف بيروت دعوة مجلس الاتحاد الأوروبي أمس لاعتماد عقوبات جديدة ضد تركيا على خلفية أنشطة التنقيب التي تجريها في شرق المتوسط، والتي يعتبرها تعديًّا على حقوق عضوي الاتحاد الأوروبي: اليونان وقبرص.// انتهى //10:59ت م0025