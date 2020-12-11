الخرطوم 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة فى السودان أمس قراراً بإنهاء خدمة 30 سفيرا بوزارة الخارجية.وأشارت إلى تسجيل السودان أمس 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 20468، متضمنة 1319 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 11673.ونقلت صحف الخرطوم عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قوله أمس: إن تحقيق السلام على أساس حل الدولتين خيارنا الإستراتيجي.وأشارت إلى فرض الولايات المتحدة الأمريكية أمس، عقوبات على 5 قيادات من ميليشيات الحوثي الإرهابية متورطين بتعذيب نساء وأطفال.وأوردت ادعاء قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، أمس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعدد من الوزراء السابقين بجرم الإهمال والتقصير.ولفتت صحف الجمعة الانتباه الى إطلاق السلطات الليبية أمس السفينة التركية التي ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، مشيرًا إلى دفعهم غرامة مالية إبحارها في المياه الإقليمية الليبية دون إذن سابق.وأبرزت دعوة الرئيس العراقي برهم صالح إلى مواصلة الحرب على الإرهاب وعدم التهاون معه والحفاظ على الانتصارات المتحققة عليه، مشدداً على موقف العراق الثابت بالنأي بنفسه عن النزاعات الإقليمية.وأولت اهتماما بتأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن الأمن والسلام في أفغانستان يعد ضرورياً للاستقرار والسلام الإقليمي، مؤكداً التزام باكستان بمواصلة المساعي المخلصة التي تبذلها لإرساء السلام لدى جارتها أفغانستان.ونشرت صحف السودان إعلان الحكومة الفرنسية أمس ، أنها سترفع تدابير العزل في 15 ديسمبر الجاري كما كان مقرراً، لكنها تفرض حظر تجوّل ليليّ.// انتهى //10:59ت م0026