طوكيو 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واستباين أداء الأسهم اليابانية اليوم؛ بفعل ضعف الشهية للمخاطرة جراء الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحفيز أمريكي ومخاوف إزاء ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 داخل اليابان.وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.39 في المئة، ليغلق عند مستوى 26652.52 نقطة، ليخسر 0.37 بالمئة في الأسبوع. وتعد هذه أول خسارة أسبوعية له في ستة أسابيع، فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1782.01، ليحقق ارتفاعًا بنسبة 0.34 بالمئة في الأسبوع.// انتهى //11:17ت م0027