الرباط 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، القاضي بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، مبرزة أن القرار تم الإعلان عنه خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.واهتمت أيضًأ بالاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل المغربي أمس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي أطلعه خلاله على مضمون الاتصال الهاتفي بالرئيس الأمريكي وأكد فيه أن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير، وأن المغرب مع حل الدولتين.وتناقلت صحف الرباط تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة سبب بقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار، وأن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين هو الخيار الإستراتيجي.وتطرقت إلى الخلافات الكبيرة التي لا زالت مستمرة بين بريطانيا والاتحاد الأوربي بشأن الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست.وواصلت صحف الجمعة تغطية أخبار وباء كورونا عبر العالم، لافتة الانتباه إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم اقتربت من الـ 70 مليون إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة أرقاما قياسية في عدد الإصابات والوفيات خلال 24 ساعة.// انتهى //11:17ت م0028