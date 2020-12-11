عمّان 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.77%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1592.7 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.8 مليون دينار أردني مقارنة مع 5.6 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 3.3 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20 مليون دينار أردني، مقارنة مع 28.1 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، 31.9 مليون سهم، نفذت من خلال 10609 صفقة.// انتهى //11:53ت م0031