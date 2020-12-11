جيزان ٢٦ ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ،والدرب ، وفرسان ، الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، و العارضة، وفرسان،. والطرق المفتوحة والسريعة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً .// انتهى//12:06ت م0033