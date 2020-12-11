عام / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان
الجمعة 1442/4/26 هـ الموافق 2020/12/11 م واس
جيزان ٢٦ ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ،والدرب ، وفرسان ، الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، و العارضة، وفرسان،. والطرق المفتوحة والسريعة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً .
// انتهى//
12:06ت م
0033