تونس 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى اللقاء الذي جمع كاتب الدولة التونسي لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بنظيره الفرنسي جون باتيست لوموان، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، والاستعدادات للاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، إضافة إلى التحضير لقمة الفرنكفونية التي ستعقد بجزيرة جربة خلال شهر نوفمبر القادم.وتابعت تطورات الوضع الوبائي في تونس نتيجة انتشار فيروس كورونا، إذ سجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 41 حالة وفاة و958 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3758 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين 107.814 إصابة .وتناقلت ضمن متابعتها للتطورات في ليبيا، مطالبة الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا بضرورة أن يكون الالتزام بالحقوق في صميم العملية السياسية الجارية في ليبيا، مرحبة في الوقت ذاته بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.وكتبت صحف تونس عن ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان أمس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص.// انتهى //12:18ت م0035