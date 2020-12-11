مقديشو 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسقتل 10 عناصر من حركة الشباب الإرهابية، على يد القوات الخاصة للجيش الصومالي، في منطقة "جيليب" التابعة لإقليم جوبا الوسطى.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن القوات الخاصة للجيش الصومالي بالتعاون مع قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، نفذت قصفًا جويًا طال عناصر من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما استهدفت ورشة لتصنيع المتفجرات.وتشن القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" غارات منتظمة بالتعاون مع الجيش الوطني للقضاء على فلول مليشيات الشباب الإرهابية.// انتهى //12:38ت م0036