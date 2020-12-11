سياسي / الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية
الجمعة 1442/4/26 هـ الموافق 2020/12/11 م واس
بيروت 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس
انتهك الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي سيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه سجّل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، مبينًا أنه جرى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
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