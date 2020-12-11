بيروت 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسانتهك الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي سيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه سجّل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، مبينًا أنه جرى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //13:47ت م0040