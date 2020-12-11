عام / الإمارات تسجل 1196 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 1442/4/26 هـ الموافق 2020/12/11 م واس
أبوظبي 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس
سجلت الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 182,601 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 5 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 607 حالات، مشيرة إلى شفاء 694 حالة، ليرتفع ‘جمالي المتعافين إلى 162,435 حالة.
// انتهى //
13:56ت م
0044