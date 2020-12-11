سياسي / زورق حربي إسرائيلي ينتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية
الجمعة 1442/4/26 هـ الموافق 2020/12/11 م واس
بيروت 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس
واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تنفذها زوارقها الحربية داخل المياه الإقليمية.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم ، أن زورقاً حربياً إسرائيلياً خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة حوالي 370 مترا ولمدة خمس دقائق .
وأشار البيان إلى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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15:32ت م
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