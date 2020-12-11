بيروت 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسواصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تنفذها زوارقها الحربية داخل المياه الإقليمية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم ، أن زورقاً حربياً إسرائيلياً خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة حوالي 370 مترا ولمدة خمس دقائق .وأشار البيان إلى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.//انتهى//15:32ت م0053