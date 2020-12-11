جدة 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واساختتمت وزارة الحج والعمرة، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم خلال الفترة من 6 - 10 ديسمبر الحالي في دبي.واستعرضت الوزارة مشاركتها في إبراز الحلول التقنية والمنصات الرقمية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وشهد جناح وزارة الحج والعمرة إقبال العديد من المسؤولين والزوار والمتخصصين في المجال التقني، حيث اطلعوا على أهم المزايا التي يقدمها تطبيق " اعتمرنا " والمحرك السعودي للحجز المركزي ، بالإضافة إلى الدور التي قامت به الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذها من خلال الوسائل التقنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المعتمرين من داخل وخارج المملكة.وقد أشاد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، خلال زيارته الجناح بجهود الوزارة في تطويع التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تجربتهم في أداء المناسك.وبحث معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط على هامش المعرض، مع معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة في المجال التقني فيما يخص عودة العمرة تدريجياً.كما تبادل الدكتور عبدالفتاح مشاط مع مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات محمد بن سعيد النيادي، أهم سبل تعزيز التواصل بما فيه خدمه للحجاج والمعتمرين القادمين من دولة الإمارات المتحدة, وأشاد النيادي، بالدور الكبير التي تقوم به وزارة الحج والعمرة في إدارة مواسم العمرة والحج بمهنية عالية تراعي استخدام كل وسائل التقنية المتاحة لخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //15:43ت م0055