جيزان 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسكرم وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنمية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي اليوم، الفائزين بجائزة " المراعي للطبيب البيطري 2020" في نسختها الـ 12، التي نظمتها الجمعية الطبية البيطرية السعودية، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وأكد أمين الجائزة رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي في كلمة خلال الحفل حرص شركة المراعي على دعمها لمهنة الطبيب البيطري من خلال هذه الجائزة السنوية من منطلق الدور الذي تؤديه هذه المهنة في استدامة الأمن الغذائي للمملكة، عبر تكريم المتميزين من الأطباء والباحثين على مستوى المملكة ودول الخليج.من جانبه ثمن نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي فيصل بن مرزوق الفهادي لسمو أمير منطقة جازان رعايته الجائزة، مبيناً أهمية مهنة البيطرة ودورها المحوري في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها في البلاد، وإسهام جائزة الطبيب البيطري منذ تأسيسها في ازدهار حقول هذه المهنة في المملكة وإثراء حركتها للبحث العلمي محليا وخليجيا وما تحقق خلال السنوات الماضية من مخرجات إيجابية رائعة.من جهته تحدث وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج عن مبادرة الجامعة بتأسيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية ودورها المهم في إظهار الوجه العلمي والمهني للطب البيطري في المملكة والخليج.إثر ذلك دشن وكيل الإمارة للشؤون التنمية فرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بالمنطقة الذي يعد الثالث على مستوى المملكة والأول بالمنطقة الجنوبية.مما يذكر أنَّ جائزة "المراعي للطبيب البيطري" أطلقت في عام 2010 برعاية شركة المراعي وبالشراكة مع جامعة الملك فيصل بالأحساء، وتمنح جوائزها سنويًا تحت إشراف الجمعية الطبية البيطرية السعودية؛ لتكريم الأطباء البيطريين في السعودية وفي دول مجلس التعاون للخليج العربي.// انتهى //15:54ت م0056