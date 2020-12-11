طرابلس 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجلت ليبيا 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية وتماثل للشفاء 617 مصاباً، وتوفي 5 آخرون.وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 89 ألفا و880 حالة، منها 28 ألفا و763 نشطة، و59 ألفا و839 متعافياً، بينما توفي 1278 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //16:14ت م0058