القاهرة 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسشارك نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض في الاجتماع المشترك الثالث بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب الذي عقد افتراضياً.وأوضح البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، أن المشاركين استعرضوا تجاربهم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مساعدة ودعم ضحايا الإرهاب والتحديات التي واجهتهم في هذا الشأن فضلاً عن تبادل الآراء بشأن تقديم اقتراحات ملموسة لتطوير أحكام تشريعية نموذجية تتعلق بمساعدة هؤلاء الضحايا ودعمهم، بما في ذلك إعادة تأهيلهم.وأشار البيان إلى الكلمة التي ألقاها الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض خلال الاجتماع أكد فيها أن الدول العربية هي أكثر من عانى من ظاهرة الإرهاب، منوها إلى تعدد آليات تعامل الدول العربية مع هؤلاء الضحايا، مشددا على أن البرلمان العربي يُولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع،وأكد في الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها في فبراير 2018م، على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب ووضع آليات فعَّالة لتنظيم عملها.// انتهى //16:34ت م0060