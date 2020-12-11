حضرموت 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, مواد إيوائية للنازحين من محافظة الجوف إلى مديرية العبر في محافظة حضرموت، اشتمل التوزيع على 98 خيمة و596 بطانية و200 بساط و147 حقيبة إيوائية، استفاد منها 882 نازحاً.يأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.// انتهى //17:04ت م0064