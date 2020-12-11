اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض
الجمعة 1442/4/26 هـ الموافق 2020/12/11 م واس
بيروت 26 ربيع الثاني1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.85%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 612.37 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 403 آلاف و465 سهما، بقيمة 621 ألفا و144 دولارا، نفّذت من خلال 17 صفقة.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و257 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و310 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.
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17:08ت م
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