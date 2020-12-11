بيروت 26 ربيع الثاني1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.85%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 612.37 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 403 آلاف و465 سهما، بقيمة 621 ألفا و144 دولارا، نفّذت من خلال 17 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و257 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و310 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى//17:08ت م0065