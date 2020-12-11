الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسعقد أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة, الاجتماع الأول بحضور الشريك المؤسس جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) والجمعيات الأعضاء في المجلس.وجرى خلال الاجتماع التصويت على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة, وفرز النتائج وإعلانها.وأوضح رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن سالم السيف أن المجلس الفرعي سيعمل بإذن الله على تطوير اللوائح في جمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة، لتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل في الجمعيات المتخصصة، إضافة إلى تطوير البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين، واستحداث برامج أخرى لتفعيل دور الجمعيات، وتوحيد الجهود لخدمة المستفيدين وفق عمل مؤسسي يرتقي إلى التطلعات، من خلال التنسيق مع المجالس الفرعية المناطقية عند إقامة فعاليات وبرامج في مناطق المملكة، وذلك لخدمة ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع ، وتفعيل برامج مجتمعية لهم.// انتهى //18:00ت م0070